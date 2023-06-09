В Свердловской области впервые состоится Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта





– сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году. В мероприятии примут участие 2,5 тысячи сильнейших спортсменов страны»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области впервые состоится II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта. Соревнования между субъектами РФ среди сильнейших спортсменов пройдут с 9 по 18 февраля 2024 года.Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что лидеры по зимним олимпийским видам спорта соберутся в течение десяти соревновательных дней в Красноярском и Краснодарском краях, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.По словам свердловского министра физической культуры и спорта Леонида Рапопорт, в Свердловской области соревнования пройдут в Нижнем Тагиле. На базе спортивной школы олимпийского резерва «Аист» спортсмены будут состязаться в лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с трамплина. На Горе Белая пройдут соревнования по ски-альпинизму.Всего на соревнованиях разыграют 108 комплектов наград в 14 видах спорта. Спартакиада будет проходить по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии.