Баскетбольный клуб УГМК стал шестнадцатикратным чемпионом России



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Баскетбольный клуб УГМК обыграл с сухим счетом в финальной серии игр плей-офф PARI Чемпионата России-Премьер-лиги курское «Динамо» и в шестнадцатый раз в своей истории стал чемпионом России.Два первых матча финальной серии до трех побед прошли в Екатеринбурге в упорной борьбе. При этом во втором матче победитель определился лишь в дополнительное время. В третьем финальном поединке команд в Курске борьбы не получилось.«Динамо» Курск - УГМК Екатеринбург 56:79. Счет по четвертям: 11-24, 12-19, 15-22, 18-14.Уже в стартовой четверти УГМК создал хороший задел, легко оторвавшись в счете на 16 очков – 17:1. Но «бело-голубые» спустя почти 6 минут все же начали набирать очки с игры. Однако зеркального ответа у действующего чемпиона не нашлось, и кардинальных изменений в поединке не произошло. К большому перерыву преимущество УГМК уже составляло 20 очков – 43:23.После смены сторон ситуация на паркете не изменилась. «Лисицы» доминировали во всех компонентах игры, легко наращивая свое преимущество, и ближе к концу третьей четверти разрыв в счете в пользу УГМК практически сравнялся с набранными очками «Динамо» - 63:32. В итоге заключительная десятиминутка превратилась в чистую формальность. Команда Дмитрия Донскова не оставила сопернику ни единого шанса на спасение и продление финальной серии. УГМК легко довел встречу до уверенной победы – 79:56. Счет серии 3-0.По итогам турнира MVP чемпионата была признана центровая УГМК Мария Вадеева. В символическую пятерку турнира также вошла Александрия Бентли (лучший разыгрывающий).УГМК оформил хет-рик, взяв три титула этого сезона. «Лисицы» выиграли Суперкубок и Кубок России, а также вернули себе звание чемпиона страны. Стоит также отметить, что УГМК прошел весь сезон без поражений: победная серия команды составила 44 матча.