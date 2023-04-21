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Спортсмены Клуба самбо УГМК победоносно завершили чемпионат и первенства Европы
Спорт
Фото: пресс-служба УГМК
Отличный финальный аккорд поставили спортсмены Клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы на прошедших в Хайфе (Израиль) чемпионате и первенствах Европы.
Юниоры Вадим Ишинтаев и Андрей Аюбов великолепно выступили на молодежном турнире. Приняв победную эстафету у своих старших товарищей, они выиграли главные трофеи.
Вадим Ишинтаев уверенно шел к званию лучшего юниора континента в категории до 64 кг. Весьма красноречивым в этом смысле получился финал с Хвичей Гаприндашвили из Грузии, где Вадим доминировал на протяжении всего поединка и завершил его эффектным болевым приемом.
Фото: пресс-служба УГМК
Андрей Аюбов мощнейшей грозовой молнией бил по соперникам в категории до 98 кг. Либо болевой, либо досрочная победа по очкам – шансов против нашего могучего спортсмена не было ни у кого. Не стал исключением и финал, где уже на четвертой минуте капитулировал хозяин турнира Итай Пашинский. Удержание и болевой на руку – Андрей вновь был предельно лаконичен и продуктивен на своем пути к титулу победителя юниорского первенства Европы.
Фото: пресс-служба УГМК
А вот супертяж Антон Брачев выиграл чемпионат Европы в абсолютной весовой категории и завоевал право участвовать во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале он одержал верх над сербом Владимиром Гайичем со счетом 7-1, оформив свое превосходство эффектной передней подножкой на четыре балла – приемом, который свойственен представителям более легких весовых категорий.
Юниоры Вадим Ишинтаев и Андрей Аюбов великолепно выступили на молодежном турнире. Приняв победную эстафету у своих старших товарищей, они выиграли главные трофеи.
Вадим Ишинтаев уверенно шел к званию лучшего юниора континента в категории до 64 кг. Весьма красноречивым в этом смысле получился финал с Хвичей Гаприндашвили из Грузии, где Вадим доминировал на протяжении всего поединка и завершил его эффектным болевым приемом.
Фото: пресс-служба УГМК
Андрей Аюбов мощнейшей грозовой молнией бил по соперникам в категории до 98 кг. Либо болевой, либо досрочная победа по очкам – шансов против нашего могучего спортсмена не было ни у кого. Не стал исключением и финал, где уже на четвертой минуте капитулировал хозяин турнира Итай Пашинский. Удержание и болевой на руку – Андрей вновь был предельно лаконичен и продуктивен на своем пути к титулу победителя юниорского первенства Европы.
Фото: пресс-служба УГМК
А вот супертяж Антон Брачев выиграл чемпионат Европы в абсолютной весовой категории и завоевал право участвовать во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале он одержал верх над сербом Владимиром Гайичем со счетом 7-1, оформив свое превосходство эффектной передней подножкой на четыре балла – приемом, который свойственен представителям более легких весовых категорий.
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