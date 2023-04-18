В Верхней Пышме вновь пройдут уникальные спортивные состязания для детей, которые справились с онкологией



Фото: пресс-служба УГМК





– отметила директор Фонда Юлия Нутенко. «Игры победителей – это праздник для детей, для их родителей. Это огромная радость и для нас – видеть ребят и их близких счастливыми, улыбающимися, из года в год убеждаться, как нужны такие мероприятия. Ведь они вселяют самые лучшие надежды и дают заряд оптимизма не только тем, кто справился с болезнью, но и тем, кто проходит терапию, врачам и всем причастным к борьбе с детской онкологией»,



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК) вновь соберёт на одной площадке юных свердловчан, которые побороли онкологические заболевания.21 апреля в 10.00 во Дворце спорта УГМК пройдёт торжественная церемония открытия V регионального этапа Игр победителей.Спортивные состязания для детей, которые преодолели онкологические заболевания, будут проходить по пяти дисциплинам: легкая атлетика, плавание, стрельба, шахматы и настольный теннис. Ожидается, что в играх примут участие 87 ребят от 7 до 17 лет из 30 населённых пунктов Среднего Урала.Проект традиционно объединяет многих неравнодушных людей, крупные компании. Спонсоры предоставляют спортивную форму и призы каждому участнику. Традиционно проект поддерживает Технический университет УГМК. И в этом году студенты вуза вновь будут работать на мероприятии в качестве волонтёров.Для ребят будут организованы творческие и развлекательные мастер-классы. В свободные от спортивных состязаний минуты они будут делать поделки из уральских минералов, создавать своими руками брелоки и закладки, получат возможность попробовать себя в качестве артистов театра. В финале насыщенного дня пройдёт торжественная церемония закрытия и награждения и дискотека.По признанию родных, участники ждут праздника, общения и новых побед. Здесь, на Играх победителей, многие дети впервые пробуют свои силы в соревнованиях, получают свои первые награды и обретают веру в собственные силы.