«Урал» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу

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19 апреля в Москве в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу ЦСКА принимал екатеринбургский «Урал».Матч завершился вничью. «Урал» вышел вперёд на 70-й минуте, когда румынский полузащитник Эрик Бикфалви поразил ворота Игоря Акинфеева, удачно сыграв на добивании после удара Андрея Егорычева. ЦСКА отыгрался благодаря пенальти – вышедший на замену в составе «Урала» украинский защитник Эмерсон сфолил в своей штрафной, и 11-метровый штрафной удар реализовал парагвайский легионер ЦСКА Хесус Медина. Итоговый счёт 1:1.Ответный матч двухматчевого противостояния состоится 2 мая в Екатеринбурге. Его победитель выйдет напрямую в финал. У проигравшего будет вторая попытка выйти в финал – в противостоянии с победителем «Пути регионов» – им будет либо тольяттинский «Акрон», либо самарские «Крылья Советов», либо ФК «Краснодар» из одноимённого города.