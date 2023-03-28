В Верхней Пышме стартовал Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына

– отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.

«Любые детские соревнования прививают начинающим игрокам целеустремлённость, трудолюбие, другие положительные человеческие качества, которые воспитывает спорт. Этот турнир, посвящённый памяти Александра Козицына, стоит в особом порядке. Он является одним из лучших детских турниров не только в регионе, но и, думаю, во всём федеральном округе»,