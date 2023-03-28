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В Верхней Пышме стартовал Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына
Спорт
Фото: пресс-служба УГМК
Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК) вновь собрал на одной площадке детские хоккейные команды Среднего Урала и соседних регионов. Для ребят началась неделя напряжённых спортивных баталий и ярких побед.
Ежегодные состязания стартовали в Ледовой арене имени Александра Козицына в Верхней Пышме. Завершатся они 31 марта церемониями награждения и торжественного закрытия.
На турнир прибыли восемь детских хоккейных команд из Свердловской и Оренбургской областей, в их составе почти 200 участников 10-11 лет. За главный приз, сертификат на приобретение спортивного инвентаря на сумму 100 000 рублей, поборются ребята из Верхней Пышмы, Серова, Красноуральска, Сухого Лога, Режа, Ревды, Кировграда, а также команда из Гая (Оренбургская область). Состязания проводятся седьмой год.
В числе почётных гостей мероприятия были Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области, а также главы Кировграда и Ревды.
Чтобы дети получили ценный игровой опыт, выросли, отточили свои таланты, для них работает опытная команда судей, в распоряжении юных спортсменов – профессиональный лёд. Помимо состязаний в расписании команд посещение музеев и кинотеатра.
Игры Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына, будут идти ежедневно с 10.00 до 17.45. Прямая трансляция матчей доступна по ссылке.
Ежегодные состязания стартовали в Ледовой арене имени Александра Козицына в Верхней Пышме. Завершатся они 31 марта церемониями награждения и торжественного закрытия.
На турнир прибыли восемь детских хоккейных команд из Свердловской и Оренбургской областей, в их составе почти 200 участников 10-11 лет. За главный приз, сертификат на приобретение спортивного инвентаря на сумму 100 000 рублей, поборются ребята из Верхней Пышмы, Серова, Красноуральска, Сухого Лога, Режа, Ревды, Кировграда, а также команда из Гая (Оренбургская область). Состязания проводятся седьмой год.
«Любые детские соревнования прививают начинающим игрокам целеустремлённость, трудолюбие, другие положительные человеческие качества, которые воспитывает спорт. Этот турнир, посвящённый памяти Александра Козицына, стоит в особом порядке. Он является одним из лучших детских турниров не только в регионе, но и, думаю, во всём федеральном округе»,
– отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.
В числе почётных гостей мероприятия были Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области, а также главы Кировграда и Ревды.
«Этого турнира ждут дети, тренеры. Его востребованность высока, и впереди – большое будущее. Ведь участники – это ребята, подающие большие надежды. Турнир носит имя Александра Козицына, человека уникального, много сделавшего для развития детского хоккея. Поэтому мы убеждены, что на соревнованиях будут спортивные открытия»,
– отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.
Чтобы дети получили ценный игровой опыт, выросли, отточили свои таланты, для них работает опытная команда судей, в распоряжении юных спортсменов – профессиональный лёд. Помимо состязаний в расписании команд посещение музеев и кинотеатра.
Игры Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына, будут идти ежедневно с 10.00 до 17.45. Прямая трансляция матчей доступна по ссылке.
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