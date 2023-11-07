Возрастное ограничение 18+

Всего 16 билетов осталось на новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга

19.54 Среда, 15 ноября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Уже в 13 раз Музей истории Екатеринбурга собирается устроить новогодний бал. В этом году мероприятие будет носить название «Вальс Самоцветов» и будет посвящено 300-летнему юбилею города.

На вечер 16 ноября запланирован XIII Открытый Городской Бал в Доме генерала Качки. Он будет устроен в стилистике старинных, дореволюционных «вечеринок» высших сословий, какие проводились, в том числе, и в Екатеринбурге. Участникам бала расскажут о гардеробе и этикете «тусовок» того времени, покажут танцы, которые танцевались в домах благородных господ ХIX века. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр «B-A-C-H». Поскольку тема нынешнего бала — не только юбилей Екатеринбурга, но и самоцветы, организаторы просят участников мероприятия наряды подбирать так, чтобы в них преобладали цвета популярных уральских камней — малахитовый, аметистовый, бирюзовый, яшмовый и рубиновый.

Несмотря на то, что цена билета на «Бал в доме Качки» довольно высока, горожане раскупают их с большой охотой. Сейчас, когда до мероприятия ещё больше месяца, в продаже осталось всего 16 билетов. Приобрести их можно, в том числе, онлайн.

К слову, многие екатеринбуржцы наверняка не догадываются, почему новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга называется «Балом в доме Качки». Разгадка названия очень простая — небольшой уютный особняк на улице Карла Либкнехта, где располагается сейчас музей, некогда принадлежал семье горного инженера по фамилии Качка. В семействе этом был и свой генерал — Александр Гаврилович Качка.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбургская Капсула времени переехала из музея на завод
07 ноября 2023
Стук копии старинного молота услышат екатеринбуржцы
08 ноября 2023
Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
11 ноября 2023
В Екатеринбурге организуют аудиоспектакль-прогулку, посвященную барельефу на Луначарского, 17
13 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:51 Екатеринбургские таможенники защитили авторские права производителей орудий убийства
20:29 В Екатеринбурге появится новый районный суд
19:54 Всего 16 билетов осталось на новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга
19:33 Ко Дню города в Екатеринбурге создали мобильный гид с элементами дополненной реальности
19:10 Переусердствовавший чистильщик снега повредил семь машин в Сысертском районе
18:38 Калиновский лесопарк Екатеринбурга вновь под угрозой застройки
17:47 Синоптики вновь предупреждают о мокром снеге и гололедице в Свердловской области
17:05 Представитель Ассоциации НТО Екатеринбурга Денис Рудаков вышел в пикет к мэрии
16:40 В «Т-Плюс» пообещали проверить горячую воду в Первоуральске после заявлений об опасных бактериях
16:25 Екатеринбуржцы поделились с мэром идеями по стимулированию озеленения улиц
15:58 Работникам екатеринбургской строительной компании выплатили задолженную зарплату в 1,4 миллиона
15:32 В столице Урала продлили перекрытие улицы Ключевской до конца года
15:05 Двум свердловским муниципалитетам пообещали 34,4 миллиона на благоустройство
14:26 К расследованию смертельного ДТП под Екатеринбургом присоединились следователи
14:03 Обвиняемого в двойном убийстве 16-летнего екатеринбуржца отправили в СИЗО
13:27 Врачи без ведома родителей трехлетнего екатеринбуржца с СМА провели консилиум об отмене терапии
12:55 Из-за утреннего снегопада в «Кольцово» задержались восемь рейсов
12:27 В Екатеринбурге подростки, которые подожгли своего друга, остались безнаказанными
11:56 В горячей воде в Первоуральске обнаружили опасную бактерию
11:26 Два человека погибли в результате столкновения автобуса и фуры под Екатеринбургом
10:55 Бастрыкин взял на контроль расследование двойного убийства в уральской столице
10:32 За минувшие сутки в Екатеринбурге произошли два ДТП с участием пешеходов
09:59 В ДТП с «КАМАЗами» на трассе Екатеринбург –Шадринск – Курган погиб человек
09:27 Госавтоинспекция закрыла движение на трассе Екатеринбург – Тюмень из-за снежной непогоды
21:07 Открытое письмо в защиту студента УрФУ опубликовали журналисты ЕАН
20:25 На Серовском тракте накануне погибла женщина
Все новости Свердловской области
17:38 Магнитная буря накроет землю 22 ноября
16:10 Закон об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ могут ускоренно принять в декабре
14:39 Центробанк может снова повысить ключевую ставку при отсутствии замедления инфляции
12:28 Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз
11:46 В школьной программе с 2024 года хотят ввести предмет «семьеведение»
11:24 В СКР возбудили дело «о теракте» после взрыва на пороховом заводе в Котовске
11:02 В Самарской области после обысков задержан экс-глава правительства региона
10:29 Долг россиян перед микрофинансовыми организациями вырос до рекордных 350 млрд рублей
15:40 Вместо компенсации по замороженным вкладам в Госдуме предложили надбавку к пенсии
13:16 В России в разы вырос спрос на валенки
12:32 Эритрея не пустит своих футболистов на Чемпионат мира из-за страха их побега из страны
11:58 Руководителей крупных компаний и региональных чиновников мошенники обманывают от имени Центробанка
11:32 Правительство поручило ФАС проверить обоснованность повышения цен на яйца
11:13 Кабмин утвердил предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024 год
20:03 Замглавы Минюста заявил о невозможности возвращения смертной казни в России
18:22 ХК «Сибирь» подписал контракт с 8-летним мальчиком, который борется с онкологией
17:35 Вино для похудения представили в Росбиотехе
16:41 Электронные «студики» могут появиться на Госуслугах уже в следующем году
15:36 В Минтрансе заявили о запуске биометрической идентификации пассажиров на четырех объектах в 2024 году
12:05 Начальника УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области задержали по подозрению в получении взяток при «крышевании» рубки леса
11:34 Первые эвакуированные из Газы в Каир россияне страдают от обезвоживания
11:01 Российское правительство поддержало законопроект о штрафах за пьяную езду на самокате и велосипеде
18:48 КС Киргизии пересмотрел свое решение и запретил использовать матчество
17:17 В Иерусалиме протестующие потребовали отставки премьер-министра Нетаньяху
16:55 Глава Тинькофф Банка заявил, что в сфере IT «жуткий» дефицит кадров
16:02 В Подмосковье обрушился автомобильный мост, возбуждено дело о халатности
Все новости России и мира
20:51 Екатеринбургские таможенники защитили авторские права производителей орудий убийства
20:29 В Екатеринбурге появится новый районный суд
19:54 Всего 16 билетов осталось на новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга
19:33 Ко Дню города в Екатеринбурге создали мобильный гид с элементами дополненной реальности
19:10 Переусердствовавший чистильщик снега повредил семь машин в Сысертском районе
18:38 Калиновский лесопарк Екатеринбурга вновь под угрозой застройки
17:47 Синоптики вновь предупреждают о мокром снеге и гололедице в Свердловской области
17:05 Представитель Ассоциации НТО Екатеринбурга Денис Рудаков вышел в пикет к мэрии
16:40 В «Т-Плюс» пообещали проверить горячую воду в Первоуральске после заявлений об опасных бактериях
16:25 Екатеринбуржцы поделились с мэром идеями по стимулированию озеленения улиц
15:58 Работникам екатеринбургской строительной компании выплатили задолженную зарплату в 1,4 миллиона
15:32 В столице Урала продлили перекрытие улицы Ключевской до конца года
15:05 Двум свердловским муниципалитетам пообещали 34,4 миллиона на благоустройство
14:31 Ученые ПНИПУ спроектировали уникальную структуру скаффолдов для регенерации костей человека
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, как действует договор уступки
14:26 К расследованию смертельного ДТП под Екатеринбургом присоединились следователи
14:03 Обвиняемого в двойном убийстве 16-летнего екатеринбуржца отправили в СИЗО
13:27 Врачи без ведома родителей трехлетнего екатеринбуржца с СМА провели консилиум об отмене терапии
12:55 Из-за утреннего снегопада в «Кольцово» задержались восемь рейсов
12:27 В Екатеринбурге подростки, которые подожгли своего друга, остались безнаказанными
11:56 В горячей воде в Первоуральске обнаружили опасную бактерию
11:26 Два человека погибли в результате столкновения автобуса и фуры под Екатеринбургом
10:55 Бастрыкин взял на контроль расследование двойного убийства в уральской столице
10:32 За минувшие сутки в Екатеринбурге произошли два ДТП с участием пешеходов
10:07 Судебные приставы помогли прикамцу вернуть гараж из чужого незаконного владения
09:59 В ДТП с «КАМАЗами» на трассе Екатеринбург –Шадринск – Курган погиб человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK