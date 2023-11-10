Про одного из лучших советских фантастов поговорят в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская областная библиотека имени В. Белинского приглашает любителей чтения вспомнить об одном из самых талантливых и популярных советских фантастов. На лекции, посвящённой Ивану Ефремову, будет рассказано не только о его литературном творчестве, но и о научной деятельности.Иван Ефремов был выпускником биологического отделения физико-математического факультета ЛГУ. После вуза он часто участвовал в научных экспедициях и проявил себя выдающимся учёным-палеонтологом. Его академические познания не сложно заметить в художественных произведениях, которых из под пера Ефремова вышло немало: «Туманность Андромеды», «Таис Афинская», «Час быка», «Лезвие бритвы». В отличие от большинства других писателей-фантастов, Ефремов не пытался поразить читателя лихими описаниями межзвёздных путешествий и инопланетных чудовищ, но предлагал пополнить знания в области истории человечества или той же палеонтологии.Лекцию «Иван Ефремов. Писатель и ученый» прочтёт в Белинке филолог Валентина Живаева. Лекция запланирована на среду, 15 ноября в литературной гостиной библиотеки. Начало в 18:00.