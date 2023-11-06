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Победители марафона в Екатеринбургском театральном институте получили денежный приз
Фото: Вечерние Ведомости
Двухдневный театральный марафон, посвящённый 30-летию Уральской школы драматургии, завершился в конце прошлой недели. И хоть конкурирование его участников было не главным, лучший коллектив наградили существенной денежной премией.
Марафон, напомним, проходил на протяжении двух дней, 8 и 9 ноября, в стенах Екатеринбургского театрального института. Посвящено мероприятие было 30 годам Уральской школы драматургии, которая отсчитывает свой возраст с первого курса драматургии, который набрал три десятка лет назад выдающийся деятель современного российского театра Николай Коляда. Его пьесы и пьесы его учеников демонстрировались студентами вуза в рамках марафона в формате читок или в виде инсценированных фрагментов.
Наибольшее впечатление на зрителей и жюри произвели работы начинающих актёров мастерской Андрея Русинова. Они прочли две пьесы и показали пять эскизов спектаклей по пьесам учеников Коляды. Мало того, третьекурсники Русинова показали полноценный спектакль в двух действиях по пьесе «Край земли русской — конечная» Анастасии Чернятьевой. Тем и впечатлили жюри. При подведении итогов «марафонного» конкурса мастерская Русинова была признана лучшей и ей вручили приз в размере 300 тысяч рублей. Вручал приз основной «виновник» события, драматург, режиссёр и актёр Николай Коляда.
Марафон, напомним, проходил на протяжении двух дней, 8 и 9 ноября, в стенах Екатеринбургского театрального института. Посвящено мероприятие было 30 годам Уральской школы драматургии, которая отсчитывает свой возраст с первого курса драматургии, который набрал три десятка лет назад выдающийся деятель современного российского театра Николай Коляда. Его пьесы и пьесы его учеников демонстрировались студентами вуза в рамках марафона в формате читок или в виде инсценированных фрагментов.
Наибольшее впечатление на зрителей и жюри произвели работы начинающих актёров мастерской Андрея Русинова. Они прочли две пьесы и показали пять эскизов спектаклей по пьесам учеников Коляды. Мало того, третьекурсники Русинова показали полноценный спектакль в двух действиях по пьесе «Край земли русской — конечная» Анастасии Чернятьевой. Тем и впечатлили жюри. При подведении итогов «марафонного» конкурса мастерская Русинова была признана лучшей и ей вручили приз в размере 300 тысяч рублей. Вручал приз основной «виновник» события, драматург, режиссёр и актёр Николай Коляда.
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Юбилей Уральской школы драматургии отметят в Екатеринбурге
06 ноября 2023
06 ноября 2023