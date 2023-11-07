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Чарующие фотографии сближения Луны и Венеры запечатлел уральский фотограф
Фото: Владимир Задумин
Фотограф из Екатеринбурга Владимир Задумин сделал невероятные фотографии сближения Луны и Венеры. Месяц, вошедший над уральским городом, сблизился к утру с Венерой.
Само явление достаточно частое и наблюдать его можно ближе к утру. Но фотографии получились действительно завораживающими.
Согласно лунному календарю, сейчас четвертая фаза, а значит, месяц не молодой, а у убывающий. Считается, что летом и весной планеты сближаются по вечерам, а зимой и осенью – увидеть Венеру рядом с Луной можно по утрам.
Само явление достаточно частое и наблюдать его можно ближе к утру. Но фотографии получились действительно завораживающими.
Согласно лунному календарю, сейчас четвертая фаза, а значит, месяц не молодой, а у убывающий. Считается, что летом и весной планеты сближаются по вечерам, а зимой и осенью – увидеть Венеру рядом с Луной можно по утрам.
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