В Сысерти устроят «Бажовские посиделки»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серию осенних экскурсий запустили в Сысерти, которая обычно привлекает туристов тёплый сезон и в связи с проектом «Лето на заводе». Одна из осенних экскурсий пройдёт завтра, 11 сентября.Несмотря на название «Бажовские посиделки», засиживаться участникам экскурсии не придётся. Их поведут по местам, где родился и рос будущий уральский сказитель. Основными пунктами в этой прогулке по Сысерти станут отчий дом писателя, старинные улочки города, по которым он бегал с друзьями, здание школы, где Бажов учился. Непременно зайдут экскурсанты и на сысертский завод, который — во многом — вдохновил Бажова на написание воспевающих труд литературных произведений. Вот там, на территории заводоуправления XVIII века, посиделки-таки состоятся — с чаепитием и беседами о бажовском наследии.Начало экскурсии в 15:00. Стартует она от туристко-информационного центра на сысертской улице Быкова. Поведёт экскурсантов по бажовским местам Ольга Марфицына, врач-педиатр, гончар-любитель и экскурсовод.