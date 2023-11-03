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Молодая художница из Нижнего Тагила проводит первую соло-ярмарку
Фото: Алиса Горшенина / alicehualice.com
Уральская художница Алиса Горшенина объявила о проведении первой соло-ярмарки. В качестве товаров на ярмарочный «развал» выложены художественные работы автора.
Соло-ярмарка Алисы Горшениной «Художественная единица» проходит пока в формате онлайн. Специально под неё был создан сайт, на котором можно выбрать любое и предложенных произведений художницы — живописное, графическое или в смешенной технике. Цены довольно «кусачие», но ценители искусства прекрасно понимают истинную стоимость шедевров. В зависимости от того, насколько успешным будет это начинание, «соло-ярмарки» от Алисы Горшениной могут стать ежегодными и с интернет-площадки перебраться в реальность.
Понятное дело, подобные «ярмарки» художники вынуждены проводить не от хорошей жизни. Молодым авторам сложно бывает прожить собственным творчеством. В случае же с Алисой Горшениной, родное государство постаралось пробить брешь в её благостоянии: в прошлом году нижнетагильскую художницу оштрафовали на 35 тысяч рублей за то, что она стояла на улице с белой розой в руках. Эту миролюбивую акцию суд счёл дискредитацией российской армии.
«В этой ярмарке представлены лишь мои работы, она организована только моими силами, потому и называется соло-ярмаркой. Здесь я художница, кураторка, арт-диллерка, менеджерка и пиарщица», — поясняет Алиса Горшенина.
Соло-ярмарка Алисы Горшениной «Художественная единица» проходит пока в формате онлайн. Специально под неё был создан сайт, на котором можно выбрать любое и предложенных произведений художницы — живописное, графическое или в смешенной технике. Цены довольно «кусачие», но ценители искусства прекрасно понимают истинную стоимость шедевров. В зависимости от того, насколько успешным будет это начинание, «соло-ярмарки» от Алисы Горшениной могут стать ежегодными и с интернет-площадки перебраться в реальность.
Понятное дело, подобные «ярмарки» художники вынуждены проводить не от хорошей жизни. Молодым авторам сложно бывает прожить собственным творчеством. В случае же с Алисой Горшениной, родное государство постаралось пробить брешь в её благостоянии: в прошлом году нижнетагильскую художницу оштрафовали на 35 тысяч рублей за то, что она стояла на улице с белой розой в руках. Эту миролюбивую акцию суд счёл дискредитацией российской армии.
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