Молодая художница из Нижнего Тагила проводит первую соло-ярмарку

«В этой ярмарке представлены лишь мои работы, она организована только моими силами, потому и называется соло-ярмаркой. Здесь я художница, кураторка, арт-диллерка, менеджерка и пиарщица», — поясняет Алиса Горшенина.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости