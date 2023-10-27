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Уральский актёр и рок-музыкант сыграл в новом фантастическом фильме
Фрагмент постера фильма «Чувства Анны»
Олег Ягодин пополнил список киноработ ролью в фильме жанра «фантастическая драма». Новое кино актёр «Коляда-Театра» и вокалист рок-группы «Курара» в Екатеринбурге презентует сам.
Премьерный показ нового фильма «Чувства Анны» в Екатеринбурге запланирован на понедельник, 6 ноября. Он состоится в кинозале Ельцин центра в присутствии исполнителя одной из главных ролей. Олег Ягодин расскажет о том, как был приглашён на съёмки этого фильма, как проходила работа над ролью.
«Чувства Анны» — фантастическая драма с довольно распространённым для жанра сюжетом: на Земле вспыхнула чудовищная эпидемия, которая грозит уничтожить человечество. Чтобы спасти остатки цивилизации, земляне в спешном порядке организуют колонизацию Марса. Но избитость сюжетного зачина в данном случае полностью компенсируется оригинальным подходом к выбору персонажей, к стилистике, к способу повествования и к поднимаемым темам. Главная героиня решённой в чёрно-белой гамме киноленты — пермячка, работающая на шоколадной фабрике. В какой-то момент она начинает слышать инопланетные голоса.
Фильм «Чувства Анны» сняла известная российская постановщица Анна Меликян, каждое новое произведение которой становится событием отечественного кинематографа. В «послужном списке» Меликян такие неординарные кинокартины, как «Марс» с Гошей Куценко, «Русалка» с Марией Шалаевой и Евгением Цыгановым, «Трое» с Константином Хабенским и Юлией Пересильд. В «Чувствах Анны» помимо Олега Ягодина сыграли Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев.
Премьерный показ нового фильма «Чувства Анны» в Екатеринбурге запланирован на понедельник, 6 ноября. Он состоится в кинозале Ельцин центра в присутствии исполнителя одной из главных ролей. Олег Ягодин расскажет о том, как был приглашён на съёмки этого фильма, как проходила работа над ролью.
«Чувства Анны» — фантастическая драма с довольно распространённым для жанра сюжетом: на Земле вспыхнула чудовищная эпидемия, которая грозит уничтожить человечество. Чтобы спасти остатки цивилизации, земляне в спешном порядке организуют колонизацию Марса. Но избитость сюжетного зачина в данном случае полностью компенсируется оригинальным подходом к выбору персонажей, к стилистике, к способу повествования и к поднимаемым темам. Главная героиня решённой в чёрно-белой гамме киноленты — пермячка, работающая на шоколадной фабрике. В какой-то момент она начинает слышать инопланетные голоса.
Фильм «Чувства Анны» сняла известная российская постановщица Анна Меликян, каждое новое произведение которой становится событием отечественного кинематографа. В «послужном списке» Меликян такие неординарные кинокартины, как «Марс» с Гошей Куценко, «Русалка» с Марией Шалаевой и Евгением Цыгановым, «Трое» с Константином Хабенским и Юлией Пересильд. В «Чувствах Анны» помимо Олега Ягодина сыграли Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев.
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