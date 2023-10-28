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В Свердловской области передумали создавать мемориальный комплекс Демидовых
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле расформирована рабочая группа по созданию мемориально-выставочного комплекса, посвящённого династии Демидовых. В ней не стало надобности, поскольку от грандиозного проекта решили отказаться.
Рабочая группа по созданию мемориально-выставочного комплекса Демидовых в Нижнем Тагиле была создана при правительстве Свердловской области в апреле 2022 года. Её возглавил вице-губернатор Олег Чемезов, а заместителем его стал нижнетагильский мэр Владислав Пинаев.
Подробности проекта, равно как и стоимость его, не раскрывались, но было известно, что в комплекс должны были войти новый храм, в точности копирующий тот, что Демидовы построили в Нижнем Тагиле. Храм этот был бы действующим, но первый этаж его планировалось использовать в качестве выставочного пространства, — пишет интернет-ресурс «Vtagile.ru». Предположительно, на реализацию проекта не нашлось финансирование.
Напомним, что в Нижнем Тагиле планировалось также создать «Единый многофункциональный музейный центр», который бы объединил оставшиеся строения демидовских заводов, библиотеку, научно-исселедовательский центр и несколько музеев. Стоимость этого проекта — почти полтора миллиарда рублей.
Рабочая группа по созданию мемориально-выставочного комплекса Демидовых в Нижнем Тагиле была создана при правительстве Свердловской области в апреле 2022 года. Её возглавил вице-губернатор Олег Чемезов, а заместителем его стал нижнетагильский мэр Владислав Пинаев.
Подробности проекта, равно как и стоимость его, не раскрывались, но было известно, что в комплекс должны были войти новый храм, в точности копирующий тот, что Демидовы построили в Нижнем Тагиле. Храм этот был бы действующим, но первый этаж его планировалось использовать в качестве выставочного пространства, — пишет интернет-ресурс «Vtagile.ru». Предположительно, на реализацию проекта не нашлось финансирование.
Напомним, что в Нижнем Тагиле планировалось также создать «Единый многофункциональный музейный центр», который бы объединил оставшиеся строения демидовских заводов, библиотеку, научно-исселедовательский центр и несколько музеев. Стоимость этого проекта — почти полтора миллиарда рублей.
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