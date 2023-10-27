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Шедевр японского кинематографа обсудят в Ельцин Центр
Кадр из фильма «Семь самураев»
Почти 70 лет назад на экраны Японии, а потом и всего мира вышел фильм одного из лучших режиссёров за всю историю кино Акиры Куросавы «Семь самураев». Вспомнить это великолепное и влиятельное произведение предлагают в Ельцин Центре.
История о том, как нищие жители средневековой японской деревни нанимают на последние гроши пёструю компанию самураев для защиты от разорительных набегов, оказалась интересной и для высоколобых европейских интеллектуалов, и для американских любителей остросюжетных боевиков, и для советских граждан. «Семь самураев» получили две номинации на «Оскар» и принесли Куросаве престижную награду Венецианского кинофестиваля. Фильм о самураях помнят и сейчас, спустя десятилетия.
В ноябре фильм «Семь самураев» станет темой лекции Вячеслава Шмырова. Киновед расскажет, чем же «Семь самураев» полюбились кинокритикам и зрителям, объяснит, чем разозлили Никиту Хрущёва и докажет, что оказали огромное влияние, как на голливудских вестерн-мейкеров, так и на Андрея Тарковского.
Лекция про «Семь самураев» прозвучит в Образовательном центре на 3 этаже Ельцин Центра вечером 6 ноября. Она входит в цикл «Кинопутешествия». В его рамках Вячеслав Шмыров рассказывает слушателям о шедеврах национальных кинематографий мира — от французской «Аталанты» до итальянского «Евангелия от Матфея». Вход на лекции цикла бесплатный, но требуется пройти регистрацию на сайте Ельцин Центра.
История о том, как нищие жители средневековой японской деревни нанимают на последние гроши пёструю компанию самураев для защиты от разорительных набегов, оказалась интересной и для высоколобых европейских интеллектуалов, и для американских любителей остросюжетных боевиков, и для советских граждан. «Семь самураев» получили две номинации на «Оскар» и принесли Куросаве престижную награду Венецианского кинофестиваля. Фильм о самураях помнят и сейчас, спустя десятилетия.
В ноябре фильм «Семь самураев» станет темой лекции Вячеслава Шмырова. Киновед расскажет, чем же «Семь самураев» полюбились кинокритикам и зрителям, объяснит, чем разозлили Никиту Хрущёва и докажет, что оказали огромное влияние, как на голливудских вестерн-мейкеров, так и на Андрея Тарковского.
Лекция про «Семь самураев» прозвучит в Образовательном центре на 3 этаже Ельцин Центра вечером 6 ноября. Она входит в цикл «Кинопутешествия». В его рамках Вячеслав Шмыров рассказывает слушателям о шедеврах национальных кинематографий мира — от французской «Аталанты» до итальянского «Евангелия от Матфея». Вход на лекции цикла бесплатный, но требуется пройти регистрацию на сайте Ельцин Центра.
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