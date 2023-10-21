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Скульптуры учителя и ученика появилась в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал «Екатеринбург №1» / t.me/ekat01
На улице Юмашева в Екатеринбурге открыли памятник первому учителю. Скульптурную композицию из двух фигур установили на аллее Свердловского педагогического колледжа.
Скульптура «Учителю... источнику знаний» изображает сидящую женщину средних лет в длинном, до пят платье, и стоящего рядом с ней мальчика лет 5-6. Ученик с ожиданием заглядывает в лицо учительнице, а женщина держит на коленях пока что закрытую книгу. Название памятника написано на его постаменте объёмными бронзовыми буквами. Автором скульптуры стал член Союза художников России Игорь Яворский. Выбрана именно его работа была на конкурсной основе.
Напомним, что ещё один памятник учителю появился в Верхней Пышме. Его установили на прошлой неделе возле старейшей школы города.
Скульптура «Учителю... источнику знаний» изображает сидящую женщину средних лет в длинном, до пят платье, и стоящего рядом с ней мальчика лет 5-6. Ученик с ожиданием заглядывает в лицо учительнице, а женщина держит на коленях пока что закрытую книгу. Название памятника написано на его постаменте объёмными бронзовыми буквами. Автором скульптуры стал член Союза художников России Игорь Яворский. Выбрана именно его работа была на конкурсной основе.
Напомним, что ещё один памятник учителю появился в Верхней Пышме. Его установили на прошлой неделе возле старейшей школы города.
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