«Ночь ужасов» в честь Хэллоуина устроят в екатеринбургских кинотеатрах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сеть кинотеатров «Премьер Зал» екатеринбуржцев поздравит с импортным праздником Хэллоуин особым образом. Ровно через неделю, в следующую пятницу, в трёх филиалах сети «дуплетом» покажут сразу два свежих фильма ужасов.«Ночь ужасов» от киносети «Премьер зал» будет включать десятую часть садистского триллера «Пила» и «перезагрузку» классического ужастика «Изгоняющий дьявола». В первом из них продолжится рассказ о слишком болезненно воспринимающем всяческую несправедливость и аморальность Джоне Крамере. Чтобы наказать грешников и преступников, он устраивает для них смертоносные ловушки, выбраться из которых можно только ценою больших жертв. Этот, десятый уже фильм киносерии, которую потихоньку начали «хоронить», неожиданно тепло приняли и зрители, и кинокритики.Во втором фильме «Ночи ужасов» от «Премьер Зала» в очередной раз, но по-новому пересказывается жуткий сюжет о древнем демоне Пазузу, вселившемся в тело ребёнка, и о попытках священников-экзорцистов изгнать его. Первый фильм, снятый Уилльямом Фридкиным, вышел в 70-ые годы, но до сих пор считается одним из самых страшных за всю историю кино. Новую версию снял режиссёр Дэвид Гордон Грин, которому недавно удалось неплохо «перезагрузить» другой классический киносериал, «Хэллоуин».«Премьер Зал» отметит Хэллоуин с некоторым опозданием — не 31 октября, а вечером 3 ноября. Билет на показ двух фильмов ужасов подряд будет стоить, как на один фильм.