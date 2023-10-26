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«Ночь ужасов» в честь Хэллоуина устроят в екатеринбургских кинотеатрах
Фрагмент постера фильма «Изгоняющий дьявола: Верующий»
Сеть кинотеатров «Премьер Зал» екатеринбуржцев поздравит с импортным праздником Хэллоуин особым образом. Ровно через неделю, в следующую пятницу, в трёх филиалах сети «дуплетом» покажут сразу два свежих фильма ужасов.
«Ночь ужасов» от киносети «Премьер зал» будет включать десятую часть садистского триллера «Пила» и «перезагрузку» классического ужастика «Изгоняющий дьявола». В первом из них продолжится рассказ о слишком болезненно воспринимающем всяческую несправедливость и аморальность Джоне Крамере. Чтобы наказать грешников и преступников, он устраивает для них смертоносные ловушки, выбраться из которых можно только ценою больших жертв. Этот, десятый уже фильм киносерии, которую потихоньку начали «хоронить», неожиданно тепло приняли и зрители, и кинокритики.
Во втором фильме «Ночи ужасов» от «Премьер Зала» в очередной раз, но по-новому пересказывается жуткий сюжет о древнем демоне Пазузу, вселившемся в тело ребёнка, и о попытках священников-экзорцистов изгнать его. Первый фильм, снятый Уилльямом Фридкиным, вышел в 70-ые годы, но до сих пор считается одним из самых страшных за всю историю кино. Новую версию снял режиссёр Дэвид Гордон Грин, которому недавно удалось неплохо «перезагрузить» другой классический киносериал, «Хэллоуин».
«Премьер Зал» отметит Хэллоуин с некоторым опозданием — не 31 октября, а вечером 3 ноября. Билет на показ двух фильмов ужасов подряд будет стоить, как на один фильм.
«Ночь ужасов» от киносети «Премьер зал» будет включать десятую часть садистского триллера «Пила» и «перезагрузку» классического ужастика «Изгоняющий дьявола». В первом из них продолжится рассказ о слишком болезненно воспринимающем всяческую несправедливость и аморальность Джоне Крамере. Чтобы наказать грешников и преступников, он устраивает для них смертоносные ловушки, выбраться из которых можно только ценою больших жертв. Этот, десятый уже фильм киносерии, которую потихоньку начали «хоронить», неожиданно тепло приняли и зрители, и кинокритики.
Во втором фильме «Ночи ужасов» от «Премьер Зала» в очередной раз, но по-новому пересказывается жуткий сюжет о древнем демоне Пазузу, вселившемся в тело ребёнка, и о попытках священников-экзорцистов изгнать его. Первый фильм, снятый Уилльямом Фридкиным, вышел в 70-ые годы, но до сих пор считается одним из самых страшных за всю историю кино. Новую версию снял режиссёр Дэвид Гордон Грин, которому недавно удалось неплохо «перезагрузить» другой классический киносериал, «Хэллоуин».
«Премьер Зал» отметит Хэллоуин с некоторым опозданием — не 31 октября, а вечером 3 ноября. Билет на показ двух фильмов ужасов подряд будет стоить, как на один фильм.
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