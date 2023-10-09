«Малахитовой шкатулке» уральского сказителя исполнилось 85 лет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ровно 85 лет назад появились первые читатели у одного из самых известных сказов уральского писателя Павла Бажова. «Премьера» «Малахитовой шкатулки» состоялась 18 октября 1938 года, — напоминает агентство культурных новостей «Моменты».Впервые сказ «Малахитовая шкатулка» был опубликован в областной молодёжной газете «На смену!». Печатали его в нескольких номерах, с продолжениями. Первая часть вышла в номере за 18 октября. А целиком бажовский шедевр был напечатан в том же году в альманахе «Уральский современник».Сказ про девочку Таню, у которой в наследство от умершего отца осталась шкатулка из малахита, стал одним из самых известных произведений Бажова, наравне с «Медной горы хозяйкой», «Синюшкиным колодцем» и «Серебряным копытцем». Удачное название стало и названием сборника бажовских сказов (которые в книжку складываются, как драгоценные камешки — в малахитовую шкатулку). Именно под титулом «Малахитовая шкатулка» его сказы многие десятилетия чаще всего и публикуются.Уже в советские годы разные издания книги «Малахитовая шкатулка» стали «визитной карточкой» Урала и одним из главных сувениров, которые можно было привезти на память из Свердловска. В 1975 году на Свердловской киностудии сняли анимационный фильм «Малахитовая шкатулка», а в 2012 в пермском театре поставили одноимённую оперу.