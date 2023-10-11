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Об украшении свердловского метрополитена расскажут в библиотеке
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Скульптурные изображения, украшающие некоторые станции свердловского метро, и их авторы стали темой лекции, которую прочтут на этой неделе в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Белинского.
Автор лекции «Скульпторы свердловского метрополитена» — главный научный сотрудник музея Эрнста Неизвестного Полина Губкина. Она расскажет подробности о создании оформлений станций «самого короткого метро» и о скульпторах Вениамине Степанове, Виталии Беляеве и других, которые этим оформлением занимались. Из лекции можно будет узнать, какие ещё произведения создавали эти талантливые художники и какие идеи зашифровывали в декоративных элементах, попадающихся на глаза екатеринбуржцев, когда те стоят в ожидании подземного поезда. В своей лекции Полина Губкина будет активно использовать воспоминания начальника скульптурного цеха Свердловского отделения творческо-производственного комбината Художественного фонда РСФСР Лидии Алексеевой.
Так совпало, что лекция о скульптурах свердловского метро прозвучит в актовом зале Белинки в дни, когда в Екатеринбурге вновь горячо обсуждают новость — станций подземной электрички всё же станет больше. Ну, если снова верить обещаниям мэрии.
Ещё одно совпадение (на этот раз не случайное) — соседство лекции от представителя музея Эрнста Неизвестного с другим мероприятием, которое посвящено уже самому скульптору. Следующим вечером, в пятницу, 20 октября, в Литературной гостиной Белинки гостям библиотеки презентуют книгу «Лицо без маски. Эрнст Неизвестный в воспоминаниях людей искусства». Одновременно состоится презентация поэтического сборника Ирины Барановой «Только лето».
Автор лекции «Скульпторы свердловского метрополитена» — главный научный сотрудник музея Эрнста Неизвестного Полина Губкина. Она расскажет подробности о создании оформлений станций «самого короткого метро» и о скульпторах Вениамине Степанове, Виталии Беляеве и других, которые этим оформлением занимались. Из лекции можно будет узнать, какие ещё произведения создавали эти талантливые художники и какие идеи зашифровывали в декоративных элементах, попадающихся на глаза екатеринбуржцев, когда те стоят в ожидании подземного поезда. В своей лекции Полина Губкина будет активно использовать воспоминания начальника скульптурного цеха Свердловского отделения творческо-производственного комбината Художественного фонда РСФСР Лидии Алексеевой.
Так совпало, что лекция о скульптурах свердловского метро прозвучит в актовом зале Белинки в дни, когда в Екатеринбурге вновь горячо обсуждают новость — станций подземной электрички всё же станет больше. Ну, если снова верить обещаниям мэрии.
Ещё одно совпадение (на этот раз не случайное) — соседство лекции от представителя музея Эрнста Неизвестного с другим мероприятием, которое посвящено уже самому скульптору. Следующим вечером, в пятницу, 20 октября, в Литературной гостиной Белинки гостям библиотеки презентуют книгу «Лицо без маски. Эрнст Неизвестный в воспоминаниях людей искусства». Одновременно состоится презентация поэтического сборника Ирины Барановой «Только лето».
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Интимная графика екатеринбургских улиц стала предметом лекции
11 октября 2023
11 октября 2023