«Призрак» из Екатеринбурга оказался одним из самых известных в России

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Выдуманный призрак купчихи из дома купца Железнова в Екатеринбурге попал в семерку самых известных российских приведений. Рейтинг составляли специалисты сервиса Tutu.ru.По легенде, «призрак» купчихи живет в старинном доме на улице Розы Люксембург, 56. Дом назван по имени последнего владельца – купца Алексея Железнова, занимающегося золотодобычей и продажей пороха. В начале прошлого века Железнов поселился в усадьбе с женой и четырьмя детьми. Через несколько лет супруга Железнова скоропостижно скончалась в городском театре во время спектакля «Ромео и Джульетта». Вскоре купец уехал из города, а «призрак» купчихи, по легенде, остался в доме.Также в семерку самых известных призраков России попали фантом Павла Первого в Михайловском замке в Санкт-Петербурге, танцовщица в Доме Игумнова в Москве, Эльза в заброшенном здании в Пятигорске, Пиковая дома в доме на Малой Морской, 10, Панночка из Дома со слонами в Самаре и призрак Якова Брюса в усадьбе Глинки в Московской области.