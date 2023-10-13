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Всероссийский молодежный хореографический фестиваль-конкурс пройдет в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 1 и 2 октября состоится I Всероссийский молодежный хореографический фестиваль-конкурс «Большой Уральский». Мероприятие будет проходить на сцене киноконцертного театра «Космос».
В фестивале смогут поучаствовать танцоры в возрасте от семи до 45 лет, представляющие профессиональные и любительские коллективы. Предусмотрены несколько номинаций:
- классический танец;
- народный танец;
- эстрадный танец;
- современный танец;
- шоу-кейс.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, для участия в конкурсе необходимо до 27 октября заполнить электронную форму.
В фестивале смогут поучаствовать танцоры в возрасте от семи до 45 лет, представляющие профессиональные и любительские коллективы. Предусмотрены несколько номинаций:
- классический танец;
- народный танец;
- эстрадный танец;
- современный танец;
- шоу-кейс.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, для участия в конкурсе необходимо до 27 октября заполнить электронную форму.
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