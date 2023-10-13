Всероссийский молодежный хореографический фестиваль-конкурс пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 1 и 2 октября состоится I Всероссийский молодежный хореографический фестиваль-конкурс «Большой Уральский». Мероприятие будет проходить на сцене киноконцертного театра «Космос».В фестивале смогут поучаствовать танцоры в возрасте от семи до 45 лет, представляющие профессиональные и любительские коллективы. Предусмотрены несколько номинаций:- классический танец;- народный танец;- эстрадный танец;- современный танец;- шоу-кейс.Как сообщили в пресс-службе мэрии, для участия в конкурсе необходимо до 27 октября заполнить электронную форму.