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Макет старого Екатеринбурга начали устанавливать под открытым небом

19.00 Понедельник, 16 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге к концу года должен появиться макет города, каким он был в первой половине 18-го века. Он будет установлен под открытым небом в центре уральской столицы — в Историческом сквере, неподалёку от Музея изобразительных искусств.

Установка макета Екатеринбурга в центральной части города уже началась. В Историческом сквере появился специальный постамент, на который будет монтироваться объёмная «карта». Дома, площади, улицы старинного Екатеринбурга сделают из гранита и бронзы. Макет позволит сравнить старинный облик Екатеринбурга с его нынешним видом.

Цена нового уличного объекта — 6 с половиной миллионов рублей. Он осуществляется по заказу городского департамента архитектуры. Изначально открыть макет планировали к празднованию юбилея Екатеринбурга, но уложиться в сроки не смогли.

Забавно, что в этом году макет города под открытым небом уде появлялся в Екатеринбурге. Летом его презентовали в рамках фестиваля барбекю. С учётом специфики мероприятия, сделан он был из съедобных материалов — из макаронных изделий, крупы, шоколада, глазури и других продуктов. В силу недолговечности «стройматериалов» простоял он недолго и разрушаться начал ещё до того, как был демонтирован.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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