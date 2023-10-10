Макет старого Екатеринбурга начали устанавливать под открытым небом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге к концу года должен появиться макет города, каким он был в первой половине 18-го века. Он будет установлен под открытым небом в центре уральской столицы — в Историческом сквере, неподалёку от Музея изобразительных искусств.Установка макета Екатеринбурга в центральной части города уже началась. В Историческом сквере появился специальный постамент, на который будет монтироваться объёмная «карта». Дома, площади, улицы старинного Екатеринбурга сделают из гранита и бронзы. Макет позволит сравнить старинный облик Екатеринбурга с его нынешним видом.Цена нового уличного объекта — 6 с половиной миллионов рублей. Он осуществляется по заказу городского департамента архитектуры. Изначально открыть макет планировали к празднованию юбилея Екатеринбурга, но уложиться в сроки не смогли.Забавно, что в этом году макет города под открытым небом уде появлялся в Екатеринбурге. Летом его презентовали в рамках фестиваля барбекю. С учётом специфики мероприятия, сделан он был из съедобных материалов — из макаронных изделий, крупы, шоколада, глазури и других продуктов. В силу недолговечности «стройматериалов» простоял он недолго и разрушаться начал ещё до того, как был демонтирован.