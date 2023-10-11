Международная конференция, посвященная Владиславу Крапивину, пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 20-21 октября состоится международная научно-практическая конференция «Владислав Крапивин: философ, писатель, педагог и журналист». На мероприятии соберутся более 300 участников из 27 регионов России и других стран.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что ученые, студенты, преподаватели, сотрудники учреждений культуры, представители общественных организаций и воспитанники крапивинских отрядов обсудят научно-практическое наследие писателя Крапивина в контексте современной ситуации.На конференции будут представлены редкие архивные видео- и фотоматериалы, связанные с педагогической работой и творческой деятельностью Владислава Крапивина. Мероприятие будет проходить в офлайн и онлайн форматах на нескольких площадках, в том числе в УрФУ.Кроме того, в рамках международной конференции планируется провести форум крапивинских отрядов и детско-молодежных СМИ «Командорские острова».