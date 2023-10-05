Интимная графика екатеринбургских улиц стала предметом лекции

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Эротический стрит-арт — область изобразительного искусства мало исследованная. Тем интереснее становится лекция на эту тему, которая завтра, 12 октября, пройдёт в екатеринбургском «Музее об ЭТОМ».Автор лекции «Эротика, отношения и чувства в стрит-арте» — известный экскурсовод и исследователь уличного искусства Алексей Шахов. Слушателям он расскажет вначале о том, что вообще включает в себя понятие «стрит-арта», и постепенно перейдёт к самой «горячей» части лекции. В частности, он попытается объяснить, чем обычная хулиганская мазня на стенах отличается от «уличного искусства», как отличить одно от другого и расскажет, какие табу существуют в современном стрит-арте. Как знаток уличного искусства уральской столицы, он приведёт примеры местных «чувственных» работ уличных художников. Расскажет и о самих художниках.Лекция «Эротика, отношения и чувства в стрит-арте» станет очередным необычным и интригующим мероприятием, которыми так и фонтанирует екатеринбургский «Музей об ЭТОМ», расположенный на улице Луначарского. Начало лекции в 19:00, продлиться она часа два (это во многом зависит от активности и вовлечённости слушателей).Для справки, Алексей Шахов — соорганизатор международных фестивалей уличного искусства, креативный директор подкаст-лейбла «Послушайте!», автор подкаста «Росстритартнадзор», экс-главный редактор «The Village Екатеринбург», автор телеграм-канала «Шахов на ветке».