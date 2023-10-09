В три сотни миллионов рублей обойдётся реконструкция экс-кинотеатра «Колизей»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Воплощение проекта реконструкции здания «Колизея» в центре Екатеринбурга может стоить около 300 миллионов рублей. На эти деньги экс-кинотеатру вернут исторический облик, а внутренне пространство расширят.Как сообщает агентство новостей «Моменты», концепцию реконструкции представили в здании «Колизея». Проект включает изменение архитектуры крыши, замена некоторых оконных проёмов дверными и наоборот. Кроме того, в проект внесено предложение устроить в здании «Колизея» пространство с тотальной проекции. Статичные или движущиеся изображения предлагают проецировать на стены второго этажа здания. Эту особенность можно было бы использоваться на выставках или во время перформансов. Если проект будет утверждён, а необходимая сумма найдена, то на все запланированные работы уйдёт от полутора до двух лет.«Колизей» на углу проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта был построен в 1845 году. Изначально в здании работал первый городской театр. В советские годы «Колизей» превратился в «Октябрь», в нём показывали кино, в том числе — стереоскопическое. После некоторого простоя, к зданию вернулось и название, и кинотеатральные функции. Недавно кинотеатр (уже бывший) стал резиденцией одного из самых прославленных театральных коллективов Екатеринбурга, хореографическому коллективу «Провинциальные танцы».