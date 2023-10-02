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Маленьких и больших екатеринбуржцев ждёт встреча с одним из лучших отечественных аниматоров
Стоп-кадр с видео Гарри Бардина
Прославленный российский аниматор Гарри Бардин редко радует ценителей этого вида кинематографа новыми работами, но в этом году выпустил короткометражку. В Екатеринбург он привезёт новинку сам и премьерный показ сопроводит творческим вечером.
Новый мультик Гарри Бардина называется «Аве, Мария!» и длится всего 11 минут. Что не так уж и мало, учитывая, что хронометраж спичечного «Конфликта» и проволочных «Выкрутасов», с которых и началась слава аниматора, был 7 и 10 минут соответственно. В основу фильма легла музыка Франца Шуберта, а техника анимации любимая Бардиным, кукольная (хотя, самый популярный его «Летучий корабль» — анимация рисованная).
Последние годы Гарри Бардин пользуется системами краундфандинга для поиска средств на свои новые работы. «Аве Мария» не стала исключением. Бюджет, по большей части, сложился из взносов поклонников творчества аниматора. Так, на платформе «Планета» было собрано почти 2 миллиона рублей на производства мультфильма.
В Екатеринбурге Гарри Бардин не только покажет «Аве Марию», но и пообщается со зрителями в формате творческого вечера. Встреча (как и премьера мультфильма) состоится вечером 14 октября в Ельцин Центре. Билеты можно заказать в онлайн-режиме.
Новый мультик Гарри Бардина называется «Аве, Мария!» и длится всего 11 минут. Что не так уж и мало, учитывая, что хронометраж спичечного «Конфликта» и проволочных «Выкрутасов», с которых и началась слава аниматора, был 7 и 10 минут соответственно. В основу фильма легла музыка Франца Шуберта, а техника анимации любимая Бардиным, кукольная (хотя, самый популярный его «Летучий корабль» — анимация рисованная).
Последние годы Гарри Бардин пользуется системами краундфандинга для поиска средств на свои новые работы. «Аве Мария» не стала исключением. Бюджет, по большей части, сложился из взносов поклонников творчества аниматора. Так, на платформе «Планета» было собрано почти 2 миллиона рублей на производства мультфильма.
В Екатеринбурге Гарри Бардин не только покажет «Аве Марию», но и пообщается со зрителями в формате творческого вечера. Встреча (как и премьера мультфильма) состоится вечером 14 октября в Ельцин Центре. Билеты можно заказать в онлайн-режиме.
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