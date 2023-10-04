Юные свердловчане озвучили подкаст по сказам Павла Бажова

– рассказала Алиса Ларионова.

«Когда-то я поставила себе цель – сделать сказы Павла Бажова более доступными для детей. Я хотела, чтобы новые поколения знакомились не только с современными произведениями, но и с нашей самобытной уральской идентичностью. И я решила сделать это через эмоциональное вовлечение и личное участие в культурных подкастах»,