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Юные свердловчане озвучили подкаст по сказам Павла Бажова
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области вышел подкаст по мотивам сказов уральского писателя Павла Бажова. Подкаст записали и озвучили дети в возрасте от пяти до 14 лет.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, всего озвучено шесть сказов. Каждая серия длится от 15 до 20 минут. Идейный вдохновитель проекта «Великие писатели Урала – детям», директор НКО «Сбереги Урал» и «Парка сказов» Алиса Ларионова рассказала, что такой тайминг выбрали специально, чтобы дети дошкольного возраста могли слушать произведения без потери внимания.
В число озвученных произведений попали сказы «Горный мастер», «Ермаковы лебеди», «Огневушка-поскакушка» и «Серебряное копытце». В записи одного сказа участвовали от трех до шести ребят. Всего в проекте участвовали 15 детей и три сказочных героя из «Парка сказов». Проект разместили на популярных платформах для музыкантов и подкастеров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, всего озвучено шесть сказов. Каждая серия длится от 15 до 20 минут. Идейный вдохновитель проекта «Великие писатели Урала – детям», директор НКО «Сбереги Урал» и «Парка сказов» Алиса Ларионова рассказала, что такой тайминг выбрали специально, чтобы дети дошкольного возраста могли слушать произведения без потери внимания.
«Когда-то я поставила себе цель – сделать сказы Павла Бажова более доступными для детей. Я хотела, чтобы новые поколения знакомились не только с современными произведениями, но и с нашей самобытной уральской идентичностью. И я решила сделать это через эмоциональное вовлечение и личное участие в культурных подкастах»,
– рассказала Алиса Ларионова.
В число озвученных произведений попали сказы «Горный мастер», «Ермаковы лебеди», «Огневушка-поскакушка» и «Серебряное копытце». В записи одного сказа участвовали от трех до шести ребят. Всего в проекте участвовали 15 детей и три сказочных героя из «Парка сказов». Проект разместили на популярных платформах для музыкантов и подкастеров.
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