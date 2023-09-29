В Качканаре отменили спектакль екатеринбургского театра из-за названия





– написал Бутаков. «Никогда не было и вот опять. Говорят, что на организаторов написали даже заяву в прокуратуру. Но все норм. Хочется орать на них словами классика: "Очнись, ты живешь в 21 веке!"»





– говорится в описании спектакля на сайте ЦСД. «Безумно смешная, абсурдная, умная комедия о вечном. Если вы хотите не только от души посмеяться, но и заглянуть в бездну бытия – этот спектакль для вас»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Качканаре спектакль «Серёжа очень тупой» екатеринбургского Центра современной драматургии отменили из-за названия. Об этом сообщил руководитель ЦСД Антон Бутаков.Антон Бутаков написал в своем аккаунте во «ВКонтакте», что спектакль отменили из-за слова «тупой» в названии.Отметим, что комедию «Серёжа очень тупой» показывают в Екатеринбурге уже несколько лет. В описании спектакля говорится, что программисту Сергею доставляют посылку трое курьеров и в течение часа остаются с ним.