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В Качканаре отменили спектакль екатеринбургского театра из-за названия
Фото: сайт Центра современной драматургии
В Качканаре спектакль «Серёжа очень тупой» екатеринбургского Центра современной драматургии отменили из-за названия. Об этом сообщил руководитель ЦСД Антон Бутаков.
Антон Бутаков написал в своем аккаунте во «ВКонтакте», что спектакль отменили из-за слова «тупой» в названии.
Отметим, что комедию «Серёжа очень тупой» показывают в Екатеринбурге уже несколько лет. В описании спектакля говорится, что программисту Сергею доставляют посылку трое курьеров и в течение часа остаются с ним.
Антон Бутаков написал в своем аккаунте во «ВКонтакте», что спектакль отменили из-за слова «тупой» в названии.
«Никогда не было и вот опять. Говорят, что на организаторов написали даже заяву в прокуратуру. Но все норм. Хочется орать на них словами классика: "Очнись, ты живешь в 21 веке!"»
– написал Бутаков.
Отметим, что комедию «Серёжа очень тупой» показывают в Екатеринбурге уже несколько лет. В описании спектакля говорится, что программисту Сергею доставляют посылку трое курьеров и в течение часа остаются с ним.
«Безумно смешная, абсурдная, умная комедия о вечном. Если вы хотите не только от души посмеяться, но и заглянуть в бездну бытия – этот спектакль для вас»,
– говорится в описании спектакля на сайте ЦСД.
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