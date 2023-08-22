Распределительный шкаф в центре Екатеринбурга превратили в объект уличного искусства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Малышева в Екатеринбурге один из невзрачных распределительных шкафов, каких много в каждом районе, заметно преобразился. На нём появились стильные графические изображения, в которых легко угадываются котик на облачке, электросамокатчик, конфета с глазами и другие персонажи этой необычной «картины».Преображением распределительного шкафа на улице Малышева занимался художник Алексей Грабилин. Он расписал этот сугубо утилитарный элемент урбанистического пейзажа своей графикой по предложению и с поддержкой салона оптики, который расположен поблизости. Можно считать, что превращение распредшкафа в творение уличного искусства стало первым шагом к благоустройству этой территории, которое запланирована на ближайшее будущее. По имеющимся планам на этом «пяточке» скоро должны появиться скамейки и цветочные клумбы, — сообщает телеграм-канал «Дно Исети».А художник Алексей Грабилин уже через несколько дней продолжит трансформировать уральскую столицу в галерею стрит-арта. На 2 сентября в его личных планах — роспись забора напротив Свердловской филармонии. В соавторы художнику приглашаются все желающие: по созданному его эскизу, перенесённому на забор, нужно будет закрашивать детали рисунка теми цветами, которые указаны в цветовой схеме (то есть, заняться примерно тем же, что делают дети с книжками-раскрасками).