В Екатеринбурге через два года после закрытия воскрес Музей карикатуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 29 августа, повторно откроется Екатеринбургский музей карикатуры. В последний раз на его весёлые и остроумные экспонаты посетители могли полюбоваться ровно два года назад — в августе 2021-го.Екатеринбургский музей карикатуры был основан известным уральским художником Максимом Смагиным. Первым его адресом было здание кинотеатра «Салют» (тогда ещё функционировавшего именно как кинотеатр), но потом местоположение уникальной коллекции карикатур несколько раз менялось. И в последний — перед двухлетней паузой — раз смешные рисунки были вывешены в доме №4 по улице Пушкина. Сейчас адрес сменился снова — музей воскресает на улице Бажова в здании №55.Официальное возрождение музея запланировано на завтра, 29 августа. И новая жизнь музея начнётся с международной выставки, на которой будут представлены карикатуры 28 художников из разных стран.