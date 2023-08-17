Рисовать музыку научат в Музее истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычный музыкально-изобразительный мастер-класс пройдёт в Музее истории Екатеринбурга в ближайшее воскресенье. На нём можно будет не только послушать музыку Сергея Прокофьева, но и попытаться нарисовать мелодию.«Музыку можно нарисовать, а у нот есть цвет», — считает художница Мария Живило. На воскресной встрече с детьми и их родителями она научит юных меломанов и художников переносить услышанные мелодии на листы бумаги или на холсты. А «позировать» им будет сюита Сергея Прокофьева «Детская музыка», которая состоит из 12 пьес. Исполнит прокофьевские мелодии пианистка Маргарита Мазитова. Примерная продолжительность занятия — один час.Мария Живило родилась в Каменске-Уральском, где окончила художественную школу. Дальнейшее образование продолжила в Свердловском художественном училище имени Шадра и в Уральском архитектурно-художественном университете. Персональные выставки художницы организовываются в Екатеринбурге с 2017 года. Её напарница по мастер-классу Маргаритова Мазитова родилась в Челябинске и с трёх лет занималась музыкой и вокалом. После окончания музыкальной школы поступила в Миасский колледж искусства и культуры, откуда перевелась в Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, которое окончила с отличием.