Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург» в этом году стала Александра Кузнецова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Титул «Мисс Екатеринбург – 2023» завоевала Александра Кузнецова. Накануне состоялась церемония награждения.Финал конкурса «Мисс Екатеринбург» стал частью недели празднования 300-летия города. В этом году торжество впервые состоялось под открытым небом – на главной сцене Дня города в Историческом сквере. В финал вышли 16 участниц.Жюри конкурса выбрало в качестве победительницы Александру Кузнецова. В номинации «Мисс зрительских симпатий» большинство голосов набрала Ксения Брагина. Титул первой вице-мисс получила Екатеринбург Трубникова, а второй вице-мисс стала Ева Кирнос.