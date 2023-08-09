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Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург» в этом году стала Александра Кузнецова
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
Титул «Мисс Екатеринбург – 2023» завоевала Александра Кузнецова. Накануне состоялась церемония награждения.
Финал конкурса «Мисс Екатеринбург» стал частью недели празднования 300-летия города. В этом году торжество впервые состоялось под открытым небом – на главной сцене Дня города в Историческом сквере. В финал вышли 16 участниц.
Жюри конкурса выбрало в качестве победительницы Александру Кузнецова. В номинации «Мисс зрительских симпатий» большинство голосов набрала Ксения Брагина. Титул первой вице-мисс получила Екатеринбург Трубникова, а второй вице-мисс стала Ева Кирнос.
Финал конкурса «Мисс Екатеринбург» стал частью недели празднования 300-летия города. В этом году торжество впервые состоялось под открытым небом – на главной сцене Дня города в Историческом сквере. В финал вышли 16 участниц.
Жюри конкурса выбрало в качестве победительницы Александру Кузнецова. В номинации «Мисс зрительских симпатий» большинство голосов набрала Ксения Брагина. Титул первой вице-мисс получила Екатеринбург Трубникова, а второй вице-мисс стала Ева Кирнос.
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