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Музыкальный чемпионат с повышенной дурашливостью устроят в Парке Маяковского
Стоп-кадр видео с YouTube-канала «Air Guitar World Championships»
К 300-летнему юбилею любимого города екатеринбуржцы готовились сильно загодя и подарков напридумывали великое множество. Некоторые из них поражают необычностью. Так, в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского в ближайшую субботу, 19 августа посетителям подарят один из самых дурашливых чемпионатов, какие только можно вообразить. Это чемпионат по игре на невидимой гитаре.
Нет, наверное, человека, который хотя бы раз в жизни, услышав любимую мелодию, не начал изображать из себя музыканта, играя на воображаемых ударных или клавишных. Но, если обычно это происходит, когда звуки музыки захватывают человека, когда он дома один, чемпионат игры на невидимой (или «воздушной») гитаре предлагает такому «музыканту» продемонстрировать своё умение на публике.
Чемпионаты игры на «воздушной» гитаре уже много лет проходят в Финляндии (в них даже побеждали россияне). А теперь такой чемпионат
проведут и в Парке Маяковского. Условия для участия самые демократичные: нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по полу, ни по образованию. Выйти на сцену может любой, кто чувствует, что сможет быть раскрепощённым и сумеет «разогреть» публику. Лучшему игроку на воображаемой гитаре в качестве приза вручат гитару самую настоящую.
Нет, наверное, человека, который хотя бы раз в жизни, услышав любимую мелодию, не начал изображать из себя музыканта, играя на воображаемых ударных или клавишных. Но, если обычно это происходит, когда звуки музыки захватывают человека, когда он дома один, чемпионат игры на невидимой (или «воздушной») гитаре предлагает такому «музыканту» продемонстрировать своё умение на публике.
Чемпионаты игры на «воздушной» гитаре уже много лет проходят в Финляндии (в них даже побеждали россияне). А теперь такой чемпионат
проведут и в Парке Маяковского. Условия для участия самые демократичные: нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по полу, ни по образованию. Выйти на сцену может любой, кто чувствует, что сможет быть раскрепощённым и сумеет «разогреть» публику. Лучшему игроку на воображаемой гитаре в качестве приза вручат гитару самую настоящую.
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Попасть в Парк Маяковского можно по обновлённому переходу
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