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Немой «Казанова» в Ельцин Центре почти через столетие вернётся к зрителям
Фрагмент постера фильма «Казанова» (1927)
Фильм почти столетней давности покажут на большом экране кино-конференц-зала Ельцин Центра. Это костюмная приключенческая драма «Казанова», которую в 1927-м году сняли во Франции бежавшие от революции русские кинематографисты.
Главную роль в фильме «Казанова» 1927 года сыграл звезда немого кино Иван Мозжухин. Режиссёром выступил Александр Волков. Русско-европейская съёмочная группа историю великого любовника рассказала увлекательно и масштабно, в духе приключенческих кинолент, которыми уже тогда славился Голливуд (где, к слову, тоже осело немало беглецов от советской революции). Лента немая и чёрно-белая, но до сих по смотрится очень живо.
Не меньший интерес, чем сам фильм, представляет лекция представителя Госфильмофонда России Тамары Шведюк «Русские в Париже», сопровождающая сеанс. Лектор расскажет о судьбах известных киношников, которые столетие назад уехали из России и обосновались во Франции. Многие из них не смогли больше заниматься любимым искусством, но много было и таких, кто продолжил трудиться на ниве кино, только не отечественного, а европейского.
Показ «Казановы» и лекция «Русские в Париже» входят в большой культурный цикл «Забытый немой». Этим циклом кино-конференц-зал Ельцин Центра пытается вернуть к зрителю шедевры, снятые на заре кинематографа, и напомнить, чем же так велик был «Великий немой». В планах организаторов показать в рамках цикла фильмы Сергея Эйзенштейна, Джозефа фон Штернберга, Виктор Шёстрём и многих других «пионеров» кино.
«Казанова» в Ельцин Центре вернётся на большой экран в субботу, 19 августа. Начало сеанса в 17:00. Чтобы попасть в зал, необходимо пройти регистрацию на сайте Ельцин Центра.
Главную роль в фильме «Казанова» 1927 года сыграл звезда немого кино Иван Мозжухин. Режиссёром выступил Александр Волков. Русско-европейская съёмочная группа историю великого любовника рассказала увлекательно и масштабно, в духе приключенческих кинолент, которыми уже тогда славился Голливуд (где, к слову, тоже осело немало беглецов от советской революции). Лента немая и чёрно-белая, но до сих по смотрится очень живо.
Не меньший интерес, чем сам фильм, представляет лекция представителя Госфильмофонда России Тамары Шведюк «Русские в Париже», сопровождающая сеанс. Лектор расскажет о судьбах известных киношников, которые столетие назад уехали из России и обосновались во Франции. Многие из них не смогли больше заниматься любимым искусством, но много было и таких, кто продолжил трудиться на ниве кино, только не отечественного, а европейского.
Показ «Казановы» и лекция «Русские в Париже» входят в большой культурный цикл «Забытый немой». Этим циклом кино-конференц-зал Ельцин Центра пытается вернуть к зрителю шедевры, снятые на заре кинематографа, и напомнить, чем же так велик был «Великий немой». В планах организаторов показать в рамках цикла фильмы Сергея Эйзенштейна, Джозефа фон Штернберга, Виктор Шёстрём и многих других «пионеров» кино.
«Казанова» в Ельцин Центре вернётся на большой экран в субботу, 19 августа. Начало сеанса в 17:00. Чтобы попасть в зал, необходимо пройти регистрацию на сайте Ельцин Центра.
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