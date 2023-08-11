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Премьера мультика про екатеринбургского воробушка пройдёт в Креативном кластере
Фрагмент афиши фильма
Бесплатный предпоказ нового короткометражного анимационного фильма «Воробушек» устраивает Креативный кластер «Л52» (проспект Ленина, 52). Мультик покажут вечером ближайшей пятницы.
«Воробушек» — это история екатеринбургской птички, рассказанная художником и педагогом Оксаной Мицник. Мультик получился воистину авторским произведением — Оксана Мицник написала к нему сценарий, разрабатывала персонажей, анимировала их и руководила проектом, как режиссёр. Помогали ей в этом художник-аниматор, сценарист и монтажёр Василиса Прокопьева, сценарист Павел Вишняк, композитор Татьяна Рябинкина. В мультике звучат стихи Аси Запольских.
Создатели «Воробушка» посвятили мультик солидному юбилею любимого Екатеринбурга. А заодно приурочили к «Году педагога – наставника», которым объявлен 2023-й. Посмотреть «Воробушка» любители анимации смогут 18 августа. Начало в 18:00.
«Воробушек» — это история екатеринбургской птички, рассказанная художником и педагогом Оксаной Мицник. Мультик получился воистину авторским произведением — Оксана Мицник написала к нему сценарий, разрабатывала персонажей, анимировала их и руководила проектом, как режиссёр. Помогали ей в этом художник-аниматор, сценарист и монтажёр Василиса Прокопьева, сценарист Павел Вишняк, композитор Татьяна Рябинкина. В мультике звучат стихи Аси Запольских.
Создатели «Воробушка» посвятили мультик солидному юбилею любимого Екатеринбурга. А заодно приурочили к «Году педагога – наставника», которым объявлен 2023-й. Посмотреть «Воробушка» любители анимации смогут 18 августа. Начало в 18:00.
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