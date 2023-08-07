На этой неделе Парк имени Маяковского откроет Летний театр

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайший четверг, 17 августа, должно состояться долгожданное и важное для культурной жизни Екатеринбурга событие. В этот день на территории Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского после долгой паузы начнёт работу Летний театр.Театр в ЦПКиО существовал с 1975 года. В нём проходили концерты, показывали спектакли... пока здание театра не было признано аварийным.Оно долгое время пустовало, пока в 2022 году не были найдены средства на капитальный ремонт и реконструкцию. И вот, наконец, работы эти заершены. Летний театр вновь готов принимать публику.О долгожданности этого события говорят два факта — плотная программа мероприятий, которая запланирована на первые же дни работы обновлённого театра, и интерес у потенциальных зрителей, которые уже сейчас, до официального открытия, скупают билеты. Так, сегодня администрация парка сообщила, что закончились билеты на концерт народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева.Концертом Дениса Мацуева и начнёт свою работу обновлённый Летний театр Парка Маяковского. В программе концерта — исполнение музыкантом произведений Паганини, Рахманинова и Гершвина. Остальные партии вместе с Мацуевым будут исполнять музыканты Уральского филармонического оркестра под управлением дирижёра Дмитрия Филатова. А уже на следующий день, 18 августа, на сцене Летнего театра пройдёт гала-концерт Международного фестиваля духовых оркестров.