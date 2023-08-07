В Екатеринбурге стартовал фестиваль уличных театров «Лица Улиц»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге сегодня стартовал фестиваль уличных театров «Лица Улиц».Как сообщили в пресс-службе мэрии, фестиваль собрал более 20 театров. Начался он с театрализованного шествия по центральной аллее под музыкальное сопровождение. Участники прошли по парку в ярких образах. Затем на главной сцене парка состоялось торжественное открытие.В фестивале участвуют коллективы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Участники приготовили для гостей более 20 представлений. Их показывают сегодня в течение всего дня на четырех сценах сразу.Один из хедлайнеров фестиваля – Sadkovaizgdova. Труппа из Санкт-Петербурга привезла в парк «Карусель». Это мультимедийное шоу в сопровождении ярких визуальных и звуковых эффектов. События развернутся вокруг настоящей карусели, установленной напротив главной арки парка, а кружиться на ней будут актеры-пантомимы.