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Одному из главных шедевров советского кино будет посвящена лекция в Ельцин Центре
Кадр из фильма «Андрей Рублёв»
В каждой национальной кинематографии есть режиссёр, который признан гением в мировом масштабе. У японцев это Акира Куросава, у немцев — Вим Вендерс, у итальянцев — Федерико Феллини. В СССР же не было другого такого всемирно известного и всемирно почитаемого кинопостановщика, как Андрей Тарковский. Ну, может, за исключением Эйзентштейна.
За свою короткую жизнь (а умер он всего-то в 54 года) Андрей Арсеньевич успел снять семь полнометражных фильмов. Каждый из них по своему великолепен, каждый засыпан наградами фестивалей и обласкан критикой. Но особняком в фильмографии Тарковского стоит историческая драма «Андрей Рублёв». В отличие от дебюта «Иваново детство», эта, вторая по счёту кинолента режиссёра гораздо более масштабна и сложносочинена. Но при этом, в отличие от более поздних его работ, сюжет в ней излагается более простым киноязыком, а, значит, и увлечь этот фильм может не только высоколобых интеллектуалов.
Именно фильму «Андрей Рублёв» и посвятит свою лекцию киновед Вячеслав Шмыров. Он выступит с ней в конце следующей недели, 19 августа, в образовательном центре Ельцин Центра. Слушатели смогут узнать, как зарождалась идея киношедевра, трудно ли было в атеистической стране снимать кино с отчётливыми религиозными мотивами, как «Андрей Рублёв» повлиял на дальнейшее творчество автора. Отдельной темой лекции станет персона исполнителя заглавной роли, Анатолия Солоницына, который начинал театральным актёром Свердловска. Благодаря участию в фильмах Тарковского он стал известным и очень востребованным киноактёром.
Чтобы попасть на лекцию «Андрей Рублев: к истории создания фильма Андрея Тарковского», необходимо пройти регистрацию на сайте Ельцин Центра. Вход для слушателей бесплатный.
За свою короткую жизнь (а умер он всего-то в 54 года) Андрей Арсеньевич успел снять семь полнометражных фильмов. Каждый из них по своему великолепен, каждый засыпан наградами фестивалей и обласкан критикой. Но особняком в фильмографии Тарковского стоит историческая драма «Андрей Рублёв». В отличие от дебюта «Иваново детство», эта, вторая по счёту кинолента режиссёра гораздо более масштабна и сложносочинена. Но при этом, в отличие от более поздних его работ, сюжет в ней излагается более простым киноязыком, а, значит, и увлечь этот фильм может не только высоколобых интеллектуалов.
Именно фильму «Андрей Рублёв» и посвятит свою лекцию киновед Вячеслав Шмыров. Он выступит с ней в конце следующей недели, 19 августа, в образовательном центре Ельцин Центра. Слушатели смогут узнать, как зарождалась идея киношедевра, трудно ли было в атеистической стране снимать кино с отчётливыми религиозными мотивами, как «Андрей Рублёв» повлиял на дальнейшее творчество автора. Отдельной темой лекции станет персона исполнителя заглавной роли, Анатолия Солоницына, который начинал театральным актёром Свердловска. Благодаря участию в фильмах Тарковского он стал известным и очень востребованным киноактёром.
Чтобы попасть на лекцию «Андрей Рублев: к истории создания фильма Андрея Тарковского», необходимо пройти регистрацию на сайте Ельцин Центра. Вход для слушателей бесплатный.
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