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Фестиваль «КиноТеатрум» стартует в Екатеринбурге в субботу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в эту субботу стартует фестиваль «КиноТеатрум». Он пройдет на набережной реки Исеть перед ККТ «Космос» с 12 по 19 августа.
«КиноТеатрум» объединит кино, живую музыку и театральные представления. Мероприятие является продолжением традиции проведения Венского фестиваля музыкальных фильмов.
В программе фестиваля каждый день с 17.00 до 19.00 запланированы живые театральные постановки (в основном детские), с 19.00 до 21.00 – живая музыка, а после 21.00 – классические музыкальные фильмы.
На открытии фестиваля «КиноТеатрум» 12 августа в 19.00 выступит современный российский композитор Илья Бешевли. В сопровождении струнного квинтета он исполнит ретроспективу своих пьес и покажет две композиции из будущего альбома. Для выступления планируют привезти один из самых дорогих роялей в мире Fazioli.
Режим работы фестиваля:
- с 12 по 16 августа – с 17:00 до 23:00;
- с 17 по 18 августа – с 19:00 до 23:00;
- 19 августа – с 12:00 до 23:00.
На площадке будет действовать зона фудкорта. Для зрителей установят около 500 мест. Вход на фестиваль свободный.
«КиноТеатрум» объединит кино, живую музыку и театральные представления. Мероприятие является продолжением традиции проведения Венского фестиваля музыкальных фильмов.
В программе фестиваля каждый день с 17.00 до 19.00 запланированы живые театральные постановки (в основном детские), с 19.00 до 21.00 – живая музыка, а после 21.00 – классические музыкальные фильмы.
На открытии фестиваля «КиноТеатрум» 12 августа в 19.00 выступит современный российский композитор Илья Бешевли. В сопровождении струнного квинтета он исполнит ретроспективу своих пьес и покажет две композиции из будущего альбома. Для выступления планируют привезти один из самых дорогих роялей в мире Fazioli.
Режим работы фестиваля:
- с 12 по 16 августа – с 17:00 до 23:00;
- с 17 по 18 августа – с 19:00 до 23:00;
- 19 августа – с 12:00 до 23:00.
На площадке будет действовать зона фудкорта. Для зрителей установят около 500 мест. Вход на фестиваль свободный.
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