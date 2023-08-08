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Виртуальный Екатеринбург появился в пространстве популярной игры «Minecraft»

19.21 Среда, 9 августа 2023
Стоп-кадр видео с официального сайта Гуманитарного университета /
Ещё несколько месяцев назад студенты Гуманитарного университета заявили о намерении «построить» свой Екатеринбург, но в виртуальном пространстве. Для этого они собирались использовать движок всемирно популярной игры «Minecraft» и её же онлайн-пространство. Студенты Гуманитарного своё обещание сдержали. В августе виртуальная копия Екатеринбурга начала принимать первых гостей. В начале месяца «строители» устроили экскурсию по новому Екатеринбургу для известного урбаниста и гида Дмитрия Москвина.

Экскурсоводом для опытного гида стал один их студентов, Кирилл Адушкин. Он показал Дмитрию Москвину некоторые узнаваемые места Екатеринбурга. В частности, в здании городской администрации и в альма матер «строителей» Виртуального «Катера». Оказалось, что по улицам компьютерной уральской столицы можно не только гулять, но и, например, посадить деревце. И для этого даже не надо спрашивать ни у кого разрешения (как это происходит в реальном мире.

Экскурсия для Дмитрия Москвина закончилась праздничным салютом к 300-летию Екатеринбурга. Таким образом «новорожденный» город юбилей отметил несколько раньше своего прототипа.

«Я люблю водить экскурсии, но не меньше люблю быть участником. Особенно в незнакомом, непривычном месте. А ещё лучше – в мире, где всё не то, чем кажется», — приводит отзыв экскурсанта официальный сайт Гуманитарного университета.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:21 Виртуальный Екатеринбург появился в пространстве популярной игры «Minecraft»
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18:04 В Свердловской области 12-летних девочек бесплатно привьют от ВПЧ
17:23 Рабочий лишился стопы после травмы на заводе в Нижнем Тагиле
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13:22 Кассационный суд отменил приговор Васильеву, погубившему в ДТП в Екатеринбурге двух человек
12:50 На Химмаше в Екатеринбурге идет «тропический ливень» из магистральной трубы
12:22 В Екатеринбурге нашли родителей девочки, потерявшейся в Академическом
11:55 Незаконные рубки леса выявили в Свердловской области с помощью дистанционного мониторинга
11:27 В Нижних Сергах 14-летний водитель питбайка оказался в реанимации после ДТП
10:54 Все лесные пожары потушили в Свердловской области
10:21 Пьяный водитель Infiniti сбил пенсионерку в Первоуральске
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09:52 Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за мягкого приговора бутлегерам из Екатеринбурга
09:19 В Екатеринбурге столкнулись «скорая», автобус и каршеринговый автомобиль
21:00 Ещё одна маленькая девочка потеряла родителей в Екатеринбурге
20:28 Пожилая женщина «припарковала» авто под крыльцом магазина в Каменске-Уральском
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