Виртуальный Екатеринбург появился в пространстве популярной игры «Minecraft»

«Я люблю водить экскурсии, но не меньше люблю быть участником. Особенно в незнакомом, непривычном месте. А ещё лучше – в мире, где всё не то, чем кажется», — приводит отзыв экскурсанта официальный сайт Гуманитарного университета

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ещё несколько месяцев назад студенты Гуманитарного университета заявили о намерении «построить» свой Екатеринбург, но в виртуальном пространстве. Для этого они собирались использовать движок всемирно популярной игры «Minecraft» и её же онлайн-пространство. Студенты Гуманитарного своё обещание сдержали. В августе виртуальная копия Екатеринбурга начала принимать первых гостей. В начале месяца «строители» устроили экскурсию по новому Екатеринбургу для известного урбаниста и гида Дмитрия Москвина.Экскурсоводом для опытного гида стал один их студентов, Кирилл Адушкин. Он показал Дмитрию Москвину некоторые узнаваемые места Екатеринбурга. В частности, в здании городской администрации и в альма матер «строителей» Виртуального «Катера». Оказалось, что по улицам компьютерной уральской столицы можно не только гулять, но и, например, посадить деревце. И для этого даже не надо спрашивать ни у кого разрешения (как это происходит в реальном мире.Экскурсия для Дмитрия Москвина закончилась праздничным салютом к 300-летию Екатеринбурга. Таким образом «новорожденный» город юбилей отметил несколько раньше своего прототипа.