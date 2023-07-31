Мультиформатный фестиваль «ВИЗ.00» пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 12 августа на берегу Верх-Исетского пруда пройдет мультиформатный фестиваль «ВИЗ.00». Этот фестиваль тоже приурочен к 300-летию города.Замначальника управления культуры Екатеринбурга Любовь Бондаренко на пресс-конференции заявила, что Верх-Исетский район исторически считался сердцем города и это придает ему особую роль в преддверии 300-летия города.Руководитель и сооснователь объединения «Вода и Завод» Михаил Вербицкий добавил, что на фестивале запланирован лекторий. Среди заявленных тем – как искусственный интеллект влияет на наш быт и будущее, что такое капиталистический романтизм и существует ли в Екатеринбурге особенная гастро-индустрия.Помимо лектория гостей ждут маркет, фудкорт, концерты любимых исполнителей, фестиваль клубники от местных производителей и многое другое.Фестиваль будет проходить 12 августа с 10.00 до 23.00. Программа мероприятия опубликована на сайте Телеклуба.