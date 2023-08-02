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В парке Маяковского в Екатеринбурге поставили уличный спектакль
Фото: ВК-группа Парка Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Три дня понадобилось на то, чтобы поставить спектакль-перформанс, актёрами в котором стали профессиональные и непрофессиональные актёры Екатеринбурга. Трёхдневные репетиции проходили в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.
В основу спектакля «Сплошное сердце» легли поэтические произведения Владимира Маяковского. Именно к юбилею поэта (130-летие со дня рождения которого отмечается в этом году) спектакль и готовился. Заодно — и к более «весомому», 300-летнему юбидею Екатеринбурга.
Режиссёром спектакля «Сплошное сердце» выступила Мария Плаксина, молодая театральная постановщица и художница из Санкт-Петербурга, часть команды необычного театра СоЛу. Коллектив этот как раз специализируется на уличных представлениях, за что и был отмечен несколькими театральными фестивалями. В Екатеринбург Мария Плаксина приехала специально ради постановки в парке Маяковского.
Премьерный показ спектакля «Сплошное сердце» запланирован на эту неделю, на субботу, 12 августа. Показ этот станет частью фестиваля «Лица улиц».
В основу спектакля «Сплошное сердце» легли поэтические произведения Владимира Маяковского. Именно к юбилею поэта (130-летие со дня рождения которого отмечается в этом году) спектакль и готовился. Заодно — и к более «весомому», 300-летнему юбидею Екатеринбурга.
Режиссёром спектакля «Сплошное сердце» выступила Мария Плаксина, молодая театральная постановщица и художница из Санкт-Петербурга, часть команды необычного театра СоЛу. Коллектив этот как раз специализируется на уличных представлениях, за что и был отмечен несколькими театральными фестивалями. В Екатеринбург Мария Плаксина приехала специально ради постановки в парке Маяковского.
Премьерный показ спектакля «Сплошное сердце» запланирован на эту неделю, на субботу, 12 августа. Показ этот станет частью фестиваля «Лица улиц».
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