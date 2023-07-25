Художник расписал подземный переход у ТЮЗа в Екатеринбурге



Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA





– рассказал художник. «Основная идея – это показать архитектуру, но при этом я посмотрел и другие объекты. Мне понравились элементы герба: шахта для добычи руды. Или, например, памятник Татищеву и Де Геннину. Он очень узнаваемый. Поэтому на арт-объекте Татищев держит рукоять спуска в шахту с одной стороны, а на другой Де Геннин, и ему на парик накручиваются бигуди»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге московский художник Vova NOOTK расписал подземный переход у Театра юного зрителя в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Работа получила название «Оранжевый маршрут».Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, арте-объект напоминает комикс, в котором екатеринбуржцы могут узнать известные образы и символы уральской столицы. Символы города объединены между собой забавными героями с необычными прическами и длинными носами: рядом со спортивным комплексом Динамо бежит спортсмен, у цирка стоит клоун, а у штаб-квартиры РМК разместились банан и ягоды.Арт-объект в переходе у ТЮЗа появился благодаря оператору МОТИВ, это считается еще одним подарком к 300-летию города.