Документалку про рано умершую английскую певицу покажут в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Редкий человек всего-то за 27 лет жизни удостаивается полнометражных документальных фильмов. Про Эми Уайнхауз такой фильм сняли. К сожалению, после её неожиданной для поклонников кончины.Родилась Эми Уайнхауз в Лондоне, а её экзотическая внешность позволяла заподозрить наличие, например, египетских корней. Но, на деле, если копаться в биографии певицы, можно обнаружить предка из белорусского Минска. Артистов в её семье не было вовсе. Но обычный работяга-отец и мама-фармацевт передали девочке свою любовь к джазу, и Эми рано сама начала выступать и к 19 годам стала профессиональной певицей.В России Эми Уайнхауз не успела приобрести настолько масштабную популярность, как в англоязычном мире. Возможно, в силу того, что и жанры, в которых она выступала — джаз, соул, ритм-н-блюз — не слишком-то любима широкими массами. Но, если вас не убеждают познакомиться с её творчеством многочисленные музыкальные награды (включая несколько «Грэмми»), то вам стоит посмотреть документальный фильм «Эми», который прекрасно объясняет любовь к Уайнхауз за рубежом. В ленте видно, что это была не просто талантливая певица, с крепким «джазовым» голосом, но и интересная, яркая личность с непростым характером.Фильм «Эми» вышел на экраны в 2015 году, через 4 года после внезапной кончины певицы. В нём содержится очень много «неофициальных» кадров из домашних архивов семьи Уайнхауз, сцен из «закулисья» и, конечно, фрагментов выступлений Эми. Снят фильм известным британским режиссёром Азифом Кападия, который получил за него «Оскар».В Екатеринбурге на большом экране документальный фильм «Эми» можно будет увидеть два дня — 12 и 13 августа. Сеансы устраивает киноклуб Ельцин Центра, принципиально придерживающийся показов фильмов на языке оригинала с переводом на русский титрами.