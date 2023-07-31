Новый год летом с забегом Дедов Морозов решили устроить в Арамили

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Фестиваль «Новый год летом» устроят в городе Арамили в ближайшие выходные. Тем самым организаторы помогут чуть освежиться согражданам в это, выдавшееся наиболее жарким, уральское лето.Фестиваль «Новый год летом» начнётся в субботний полдень, 5 августа. Двухдневная программа праздника включает забег по улицам города Дедов Морозов и Снегурочек, кукольный спектакль «Приключения Снеговичка», летне-зимние игры и даже пенно-снежную дискотеку. А помимо этого – розыгрыши призов, концерты и мастер-класс по созданию ёлочных игрушек из фетра.Основной территорией для проведения «Нового года летом» станет Парк Сказов. Это популярное место отдыха у жителей Арамили, посвящённое народным сказкам и бажовским сказам.