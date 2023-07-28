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В Екатеринбурге 1 августа стартует фестиваль Open Air Fest
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге завтра, 1 августа, стартует фестиваль музыки под открытым небом Open Air Fest.
На сцене Литературного квартала на улице Пролетарской, 14 в 19.00 начнется концерт джазовой и блюзовой музыки. Будут выступать Денис Галушко (клавиши), Марфа Мельковая (вокал), Артем Иванов (ударные), Святослав Коротовских (бас) и Владимир Соколов (саксофон).
В четверг, 3 августа, в 19.00 там же пройдет музыкальный вечер саксофонной музыки «Летний дивертисмент». Выступит квартет саксофонов «ПО-квартет».
Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте Городского дома музыки.
На сцене Литературного квартала на улице Пролетарской, 14 в 19.00 начнется концерт джазовой и блюзовой музыки. Будут выступать Денис Галушко (клавиши), Марфа Мельковая (вокал), Артем Иванов (ударные), Святослав Коротовских (бас) и Владимир Соколов (саксофон).
В четверг, 3 августа, в 19.00 там же пройдет музыкальный вечер саксофонной музыки «Летний дивертисмент». Выступит квартет саксофонов «ПО-квартет».
Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте Городского дома музыки.
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