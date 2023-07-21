Фестиваль самодеятельной песни в Нижнем Тагиле переедет к Лисьей горе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшую субботу, 29 июля, в Нижнем Тагиле проведут традиционный фестиваль самодеятельной песни имени Сергея Минина. Впервые музыканты-исполнители выступать будут возле Лисьей горы, а их слушатели не станут разводить костры.В прошлые годы фестивальной площадкой становилась поляна неподалёку от посёлка Антоновский. При этом участники и гости фестиваля разводили костры, разбивали палатки. Но нынешний, 37 фестиваль имени Сергея Минина решено проводить у подножья горы Лисья. При этом на палатки и разведение костров. В традицию вмешалась нестабильная пожарная обстановка в Свердловской области и действующий противопожарный режим.В остальном фестиваль остаётся без изменений. На нём под открытым небом весь день — с 11:00 и до 23:00 будут выступать местные и приезжие исполнители самодеятельной песни. Ожидается, что мероприятие соберёт более 1 тысячи человек. Для слушателей готовят скамейки и торговые точки, организуют временные парковки. Возле горы Лисьей устанавливают контейнеры для мусора.Сергей Минин — уральский гитарист, поэт, автор-исполнитель. Он родился и вырос в Свердловске, а после службы в армии и женитьбы переехал в Нижний Тагил, где работал электромехаником на пассажирских поездах. При этом он никогда не бросал творчество и стал одним из самых видных уральских бардов. Сергей Минин ушёл из жизни очень рано — в 33 года. Он оставил после себя множество прекрасных стихов и песен. В 1984-м году — в год смерти Сергея Минина — было принято решение новом фестивалю самодеятельной песни в посёлке Антоновский присвоить его имя.