Выставка под открытым небом откроется на Уралмаше

«Выставка посвящена прошлому Площади Первой пятилетки. Мы постарались сделать акцент не на архитектуре, а на повседневных практиках. Площадь менялась несколько раз, подстраиваясь под нужды горожан», — анонсирует выставку один из её организаторов, архитектор, директор архитектурной группы «Podelniki» и активная участница проекта по восстановлению памятника конструктивизма «Белая Башня» Полина Иванова.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшую субботу, 29 июля, уличная выставка начнёт работу в Летнем саду Уралмаш. Экспозиция под открытым небом напомнит горожанам об истории возникновения площади Первой Пятилетки.Площадь Первой Пятилетки на территории микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге оформилась в первой половине 20-го века. Её внешний вид проектировал известный уральский архитектор Пётр Оранский. На площадь выходят проходные завода УЗТМ, от неё начинается красивый и цветущий бульвар Культуры, по краям площади стоят выдающиеся шедевры конструктивизма, такие как бывшая гостиница «Мадрид». Именно на эту площадь перевезли Краснознамённую группу, которая изначально стояла на Плотинке (и, по мнению многих жителей, группа отлично вписалась в новое место).Официальное открытие выставки в Летнем саду Уралмаш запланировано на 16:00. По задумке организаторов, это будет только первая часть экспозиции, повещённой Площади Первой Пятилетки. В августе они собираются расширить выставку экспонатами, которые расскажут о настоящем площади и о её будущем.