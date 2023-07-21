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В минувшие выходные в парке Маяковского установили вкусный рекорд
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Оба выходных дня, 22 и 23 июля, в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского проходил гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Одним из главных его событий стало приготовление рекордно большого рулета.
Установлением рекорда в Парке Маяковского занимался организатор фестиваля, «телевизионный» повар Константин Ивлеев. Приготовленный им рулет, состоящий из ветчины и сыра и приправленный майонезом с укропом, вытянул на 41 с половиной килограмм. Интересно, что изначально планировалось сделать блюдо меньших размеров — килограмм эдак на 30, но в процессе приготовления повар увлёкся и пошёл на рекорд.
Рекорд действительно состоялся. Его зафиксировали во время фестиваля и информацию о нём должны внести в российскую книгу рекордов (аналог всемирной Книги рекордов Гиннеса). Сам же рулет поделили на всех желающих отведать рекорд на вкус.
Установлением рекорда в Парке Маяковского занимался организатор фестиваля, «телевизионный» повар Константин Ивлеев. Приготовленный им рулет, состоящий из ветчины и сыра и приправленный майонезом с укропом, вытянул на 41 с половиной килограмм. Интересно, что изначально планировалось сделать блюдо меньших размеров — килограмм эдак на 30, но в процессе приготовления повар увлёкся и пошёл на рекорд.
Рекорд действительно состоялся. Его зафиксировали во время фестиваля и информацию о нём должны внести в российскую книгу рекордов (аналог всемирной Книги рекордов Гиннеса). Сам же рулет поделили на всех желающих отведать рекорд на вкус.
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