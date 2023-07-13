В Екатеринбурге состоится фестиваль музыки под открытым небом

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Летний фестиваль музыки под открытым небом Open Air Fest пройдет в Екатеринбурге. Мероприятие начнется 25 июля в 19:00 на площадке Летней эстрады Литературного квартала.Музыканты исполнят jazz manouche – джаз исключительно на струнных инструментах с масштабом большим оркестром. Это направление зародилось во Франции в 30-е годы благодаря гитаристу Джанго Рейнхардту.Джаз исполнят: гитаристы Георгий Яшагашвили и Лу Головина, контрабасист Екатерина Перелыгина, а также скрипач Илья Делизонас.Open Air Fest является частью праздничной программы Дня города.