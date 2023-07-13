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В Екатеринбурге состоится фестиваль музыки под открытым небом
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
Летний фестиваль музыки под открытым небом Open Air Fest пройдет в Екатеринбурге. Мероприятие начнется 25 июля в 19:00 на площадке Летней эстрады Литературного квартала.
Музыканты исполнят jazz manouche – джаз исключительно на струнных инструментах с масштабом большим оркестром. Это направление зародилось во Франции в 30-е годы благодаря гитаристу Джанго Рейнхардту.
Джаз исполнят: гитаристы Георгий Яшагашвили и Лу Головина, контрабасист Екатерина Перелыгина, а также скрипач Илья Делизонас.
Open Air Fest является частью праздничной программы Дня города.
Музыканты исполнят jazz manouche – джаз исключительно на струнных инструментах с масштабом большим оркестром. Это направление зародилось во Франции в 30-е годы благодаря гитаристу Джанго Рейнхардту.
Джаз исполнят: гитаристы Георгий Яшагашвили и Лу Головина, контрабасист Екатерина Перелыгина, а также скрипач Илья Делизонас.
Open Air Fest является частью праздничной программы Дня города.
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